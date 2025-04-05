Пушков: итог дела против Ле Пен — возмущение французов и поддержка Трампа

Напомним, в понедельник, 31 марта, суд в Париже признал Ле Пен и еще нескольких членов партии «Национальное объединение» виновными в растрате средств Европарламента. Суд запретил Ле Пен избираться в органы государственной власти, это может лишить ее шанса побороться за должность президента в 2027 году. На предыдущих выборах в 2022 году она проиграла Эммануэлю Макрону только во втором туре.