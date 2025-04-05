Пушков: итог дела против Ле Пен — возмущение французов и поддержка Трампа

Заказное дело против лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обернулось возмущением французов и поддержкой американского президента Дональда Трампа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Три судьи, вынесших приговор, скрываются от возмущенных сограждан, им выделена охрана. Дональд Трамп потребовал свободы для Марин ле Пен, сравнив ее судебное преследование с тем, что собирались сделать с ним самим его враги в США. Таковы предварительные результаты заказного приговора», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в партию «Национальное объединение» после оглашения приговора ее лидеру вступили более 20 тыс. новых членов.
Напомним, в понедельник, 31 марта, суд в Париже признал Ле Пен и еще нескольких членов партии «Национальное объединение» виновными в растрате средств Европарламента. Суд запретил Ле Пен избираться в органы государственной власти, это может лишить ее шанса побороться за должность президента в 2027 году. На предыдущих выборах в 2022 году она проиграла Эммануэлю Макрону только во втором туре.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск призвал освободить Ле Пен.