Рютте: НАТО производит в год столько боеприпасов, сколько РФ за три месяца

НАТО нужен год на то, чтобы изготовить такое же количество боеприпасов, какое РФ производит в течение трех месяцев, заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью CBS.
«Мы производим за целый год боеприпасов столько, сколько Россия производит за три месяца», — сказал он.
Рютте заявил о необходимости увеличения расходов на оборону в Европе, отметив, что при нынешних тратах на эти цели на уровне 2% ВВП НАТО окажется неспособным защищать себя через три-пять лет.
Ранее верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил в ходе слушаний в комитете сената США по делам ВС, что РФ наращивает численность армии и обновляет военную технику более высокими темпами, чем предполагали западные эксперты.