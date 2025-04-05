Адвокаты Евгении Гуцул подадут жалобы в ЕСПЧ о нарушении прав человека

Кроме того, юрист уточнила, что защита собирается подать жалобы на сотрудников правоохранительных органов, которые, по ее словам, допустили злоупотребления в ходе задержания Гуцул. Байрам также рассказала, что дело против главы Гагаузии находится на стадии уголовного расследования, и сейчас трудно говорить о том, сколько будут длиться разбирательства.