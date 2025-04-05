Адвокаты Евгении Гуцул подадут жалобы в ЕСПЧ о нарушении прав человека

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), касающуюся нарушения прав человека и преследования оппозиции в Молдавии, сообщила адвокат гагаузского политика Наталья Байрам.
«Дело Евгении Гуцул, во-первых, является политическим заказом, и, во-вторых, со стороны органов прокуратуры и правоохранительных органов были допущены грубейшие нарушения прав человека», — сказала она в интервью ТАСС.
Байрам подчеркнула, что адвокаты обязательно докажут эти факты. Она напомнила, что молдавские власти были не раз осуждены за необоснованный арест и нарушение статьи 5 Европейской конвенции о правах человека.
Кроме того, юрист уточнила, что защита собирается подать жалобы на сотрудников правоохранительных органов, которые, по ее словам, допустили злоупотребления в ходе задержания Гуцул. Байрам также рассказала, что дело против главы Гагаузии находится на стадии уголовного расследования, и сейчас трудно говорить о том, сколько будут длиться разбирательства.
Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. В Национальном антикоррупционном центре Молдавии заявили, что глава Гагаузии проходит по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. 28 марта кишиневский суд арестовал политика на 20 суток.