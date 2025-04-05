Ракетный крейсер «Варяг» ответил залпом на японские провокации

Ранее Людмила Воробьева, представляющая российский МИД, подчеркнула, что Россия не оставит без ответа размещение американских ракет средней дальности на территории Японии. Она также отметила, что Токио был неоднократно предупрежден о возможных последствиях укрепления военно-технического сотрудничества с западными странами.