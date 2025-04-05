В ответ на, как пишет китайский NetEase, провокационное поведение Токио, российский крейсер «Варяг» произвел залп в ходе учений в Японском море.
Этот инцидент произошел в период, когда министр обороны США Пит Хегсет находился с визитом в Японии. Целью его визита было обсуждение финансовых аспектов военных расходов и расширения американского военного присутствия в регионе.
Китайские СМИ расценили действия российского крейсера как своего рода предупреждение. Примечательно, что ни Вашингтон, ни Токио не стали комментировать ситуацию, хотя обычно японская сторона достаточно остро реагирует на подобные вещи.
Ранее Людмила Воробьева, представляющая российский МИД, подчеркнула, что Россия не оставит без ответа размещение американских ракет средней дальности на территории Японии. Она также отметила, что Токио был неоднократно предупрежден о возможных последствиях укрепления военно-технического сотрудничества с западными странами.