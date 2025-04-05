Журналист Бом: Трамп не сможет переизбраться из-за 12-й поправки к конституции

О юридических лазейках в 22-й поправке конституции США рассказало агентство Bloomberg. В своей публикации издание отмечает, что ~президент может «служить» более двух сроков~, так как в тексте 22-й поправки говорится, что «ни одно лицо ~не может быть избрано~ на должность президента более двух раз», но в ней не говорится, что лицо не может именно служить на этой должности более двух раз.