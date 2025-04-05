ВСУ атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске. Военная операция, день 1137-й

12:04 Урегулирование конфликта на Украине может занять больше времени, чем ожидали в НАТО. Однако альянс приветствует усилия президента Трампа и его «проверку русских в том, насколько они серьезны в этом вопросе». Об этом в интервью CBS заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, в ближайшие недели станет понятно, «насколько далеко Трамп сможет продвинуться» в этом направлении.