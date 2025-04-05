ВСУ атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске. Военная операция, день 1137-й

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23:42 Добыча полезных ископаемых на Украине в рамках сделки с США потребует миллиарды вложений и может занять десятилетия, заявило издание Politico.
23:26 Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил о направлении иска в Международный уголовный суд. По его словам, он касается масштабного преступления на войне — хищения средств, предоставленных Украине в качестве международной помощи, на поставках снарядов и зенитной артиллерии.
22:41 На территории пяти районов Курской области повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина).
22:24 Два человека погибли и восемь пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР за день, сообщил глава региона Денис Пушилин.
22:06 Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины — онлайн-карта.
21:41 В Большесолдатском районе Курской области разминировали два населенных пункта, всего планируется разминировать восемь, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, порядка 80% жителей района готовы вернуться на прежнее место жительства.
21:25.
21:10 Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий — это может порождать нежелательные мнения, заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), отметив, что обществу следует предоставлять информацию дозировано.
20:44 Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине, отметив, что выступающие за продолжение военных действий — лицемеры и лжецы.
20:15.
19:52 ВСУ с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по высоковольтной линии электропередачи в селе Подывотье Брянской области, нарушив электроснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
19:38 Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что не считает гражданами Украины тех, кто не хочет «ковать победу».
19:26 ? ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших — Гладков.
19:17 Евросоюз все ближе к решению лишить Венгрию права голоса из-за ее позиции по РФ и санкциям, заявил глава МИД Эстонии Цахкна.
19:04 ЕС будет вынужден вернуть России замороженные активы, если Венгрия заблокирует в июне решение о продлении их заморозки, заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахна.
18:50 Украинский лидер Владимир Зеленский удивился тому, что американская сторона не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу. Москва заявила, что ударила по месту проведения военного совещания. Киев же утверждает, что ракета попала в жилой район, в результате чего погибли не менее 16 человек. Европейские лидеры прямо осудили действия России.
18:34 ВС РФ освободили около 5 кв. км у Разлива на границе ДНР, сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
18:22 ? Три человека пострадали в результате атаки дрона в селе Березовка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
18:09 Курский священник Игорь Васюков, вывозивший мирных жителей из Суджи, сбил два украинских беспилотника из ружья, сказано в рапорте митрополита Германа на имя патриарха Кирилла.
17:58 Режим чрезвычайной ситуации введен в Саранске после атаки беспилотников, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.
17:46 Киев преувеличивает значимость европейского контингента, заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин.
17:30.
17:16 В Киеве проходит встреча украинских военных с начальниками генштабов Великобритании и Франции Энтони Радакиным и Тьери Бюркаром. Темой обсуждения стало размещение западного военного контингента на Украине после окончания конфликта.
«Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнеров», — сообщил Владимир Зеленский.
17:00 Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире, заявил министр финансов США Скотт Бессант в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
16:47 Финляндия не воспринимает Россию как врага, но нормализовывать отношения пока рано, завила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
16:35.
16:23 Число раненых в результате атаки ВСУ на Горловку увеличилось до четырех, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
16:11 Городские автобусы приостановили работу в городе Дрогобыч Львовской области после силовой мобилизации одного из водителей во время движения по маршруту, сообщил телеканал «Говорит большой Львов».
15:59 Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт сообщил, что вчера обсуждал в Киеве поддержку ВСУ, трансформацию украинской армии и варианты гарантий безопасности на период после прекращения огня. Об этом сообщает «РБК-Украина».
15:47 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по-прежнему считает находящийся под контролем Украины Херсон столицей региона.
«Столицей Херсонской области был, есть и всегда будет только один город — наш любимый и прекрасный Херсон. Это отражено в самом названии региона. Об ином не может быть и речи», — сказал Сальдо РИА Новости.
15:34 План размещения европейского военного контингента на Украине может быть подготовлен в течение ближайшего месяца. Об этом, как сообщает Reuters, заявил президент Владимир Зеленский. Пор его словам, речь идет о патрулировании иностранными войсками украинской земли, моря и воздушного пространства.
15:23 ⚡️ В результате обстрела со стороны ВСУ в Макеевке (ДНР, пригород Донецка) погибла женщина 1980 года рождения и пострадала женщина 1988 года рождения. Об этом сообщил глава города Владислав Ключаров.
Из инфраструктуры повреждения получили жилые дома, административные здания, легковые автомобили и рельсы железнодорожных путей.
14:55.
14:50 ❗ За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили 210 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, противник потерял восемь броневиков, девять автомобилей, девять пунктов управления беспилотниками и один миномет. Боевые действия проходили на территориях Курской и Сумской областей.
14:37 РИА Новости уточняет, что российские военные ударами дронов «Герань» уничтожили в международном аэропорту «Днепропетровск» пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование гражданских бортов под военные нужды.
14:26 ⚡️ ~За минувшие сутки потери ВСУ составили 1265 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.~
Кроме того, были уничтожены:
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб JDAM, пять реактивных снарядов HIMARS и 208 беспилотников.
14:14 В Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области вновь отменен сигнал ракетной опасности, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
14:06 По сообщению Минобороны, ВС РФ нанесли поразили на Украине инфраструктуру военного аэродрома и склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, было уничтожено предприятие по сборке беспилотников.
13:55.
13:48 Военнослужащие российской группировки «Восток» уничтожили украинский танк Т-64 в районе населенного пункта Богатырь (ДНР). Боевая машина вначале подорвалась на противотанковой мине, затем по ней ударил барражирующий боеприпас «Ланцет» и FPV-дроны. Видео предоставлено Минобороны России.
13:37 Российский беспилотник «Герань» уничтожил производство взрывчатки для ВСУ в городе Запорожье, сообщает ТАСС.
13:29 ⚡️За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщает Минобороны РФ. Речь идет о повреждении трансформаторных подстанций и высоковольтных линий в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Воронежской и Херсонской областях.
Кроме того, в ЛНР была атакована газораспределительная станция «Кременная», где произошло повреждение агрегатов и обеспечивающих работу коммуникаций.
13:18 Вооруженные силы РФ уничтожили усилитель сигналов для дронов ВСУ в Орехове Запорожской области, сообщает ТАСС.
13:07 Для атаки на завод оптоволокна в Саранске ВСУ использовали беспилотник «Летучая лисица», сообщает Mash.
«На высоте 15 метров врезался в предприятие, но не взорвался», — говорится в сообщении.
Изначально «Летучая лисица» — двуместный сверхлегкий самолет украинской разработки, производится с 1999 года. После начала конфликта с Россией появилась его беспилотная версия.
12:55 ⚡️ В Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области вновь объявлена ракетная опасность, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
12:49 Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз отказывался подписать с США соглашение о полезных ископаемых, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону.
По его словам, первый отказ последовал после приезда в Киев самого Бессента, после чего Зеленский пообещал подписать документ в Мюнхене, но снова отказался это сделать. Наконец, «он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире».
Согласно пояснениям Бессента, «сделка по недрам» — это часть мирного плана президента США Дональда Трампа. Она «сделает США и Украину партнерами», подаст сигнал об этом российскому руководству и «покажет американскому народу, что мы имеем экономическую заинтересованность и что мы не просто предоставляли эти огромные гранты».
12:37 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении расследования с целью установить, кто именно из чиновников допустил утечку информации о содержании американского проекта «сделки по недрам». Проверка включает в себя использование тестов на полиграфе. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на неназванные источники в украинском правительстве. До того попавший в прессу документ вызвал на Украине общественный скандал.
12:26 Государственные и ведомственные награды вручили бойцам 18-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север», сообщает Минобороны РФ. После награждения военнослужащие возложили цветы к монументу мемориального комплекса «Курская битва» в память о героях Великой Отечественной войны.
12:15 В Брянской области бойцы Росгвардии с помощью FPV-дрона уничтожили тяжелый украинский беспилотник «Баба Яга», сообщает пресс-служба ведомства. Сбитый беспилотник упал в лесополосе и сдетонировал, пострадавших и повреждений нет.
12:04 Урегулирование конфликта на Украине может занять больше времени, чем ожидали в НАТО. Однако альянс приветствует усилия президента Трампа и его «проверку русских в том, насколько они серьезны в этом вопросе». Об этом в интервью CBS заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, в ближайшие недели станет понятно, «насколько далеко Трамп сможет продвинуться» в этом направлении.
11:55 Генсек НАТО Марк Рютте критически отнесся к ранее высказанному предложению премьер-министра Италии Джорджи Мэлони о предоставлении Украине гарантий, аналогичных пятой статье договора Североатлантического альянса (в статье говорится, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех). Его слова приводит «РБК-Украина».
«Мы не можем позволить себе роскошь стрелять из воды любой идеей. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом, когда будет заключено мирное соглашение, мы сможем очень четко оценить, каков наилучший путь вперед», — сказал Рютте.
11:42 В вопросе прекращения огня на Украине мяч находится на российской стороне, заявил генсек НАТО Марк Рютте после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Как сообщает Reuters, несколько европейских министров попросили его установить крайний срок для ответа Москвы на предложение США о прекращении огня, но Рютте отказался сообщить, поддерживает ли он это предложение.
11:31 ⚡️ При обстреле центра Горловки (ДНР) со стороны ВСУ ранена мирная жительница, сообщил глава города Иван Приходько.
11:22 В Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
11:19 ❗В Горловке (ДНР) под удар украинского дрона попал магазин в жилмассиве «Комсомолец», сообщил глава города Иван Приходько. О пострадавших информации нет.
11:11 Перед обсуждением потенциальной отправки европейских миротворцев на Украину следует добиться завершения конфликта. Такое мнение в интервью немецкому изданию Die Welt выразил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, сначала необходимо достигнуть перемирия в рамках конфликта, потом заключить мир и лишь потом заниматься «обеспечением мира» посредством миротворцев.
11:02 Произошедшая минувшей ночью массовая атака Донецка ударными дронами дальнего действия со стороны ВСУ была первой с начала конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей властей региона. Над городом были сбиты 28 дронов противника.
10:53 Промышленное предприятие в Чапаевске (Самарская область) было атаковано сегодня утром беспилотниками ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, пострадавших нет, но было возгорание.
10:42 ⚡️ В Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
10:36 Значительная часть военных в рядах ВСУ крайне негативно относилась к идее атаковать Курскую область и в целом не понимала смысла этого маневра. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова пленного украинского военнослужащего Антона Зайцева.
10:27 Страны ЕС продолжают поставки вооружений и боеприпасов на Украину через Закарпатскую область. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, через узловую станцию Мукачево в последние две недели активно идут закрытые вагоны под охраной.
10:16 ⚡️ ВСУ ведут обстрел центра Горловки (ДНР), жителей призывают покинуть улицы. Об этом сообщает глава города Иван Приходько.
10:08 В лесах Суджанского района Курской области уничтожены несколько групп сил специальных операций ВСУ, переброшенных из села Садки Сумской области. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает ТАСС.
09:57 ❗ За прошедшие сутки от атак со стороны ВСУ пострадали семь жителей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пятеро из них остаются в больницах, один в тяжелом состоянии.
09:46 ⚡️ В Горловке (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в квартиру одного из домов. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. О пострадавших информации нет.
09:34 ❗Над Донецком и Макеевкой (ДНР) за ночь системы противовоздушной обороны сбили 28 украинских беспилотников, сообщили в УФСБ по ДНР. О последствиях не уточняется.
09:23 Многие украинцы, легально находящиеся в США по гуманитарной программе, на этой неделе получили от американских властей сообщения о том, что их статус аннулирован и им в предписано в семидневный срок покинуть территорию страны. Сегодня в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что электронные письма были отправлены ошибочно.
В начале марта агентство Reuters сообщало, что администрация Дональда Трампа намерена лишить статуса беженца около 240 тысяч граждан Украины, находящихся на американской территории. Власти США опровергали эту информацию.
09:15 Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 «Южной» группировки российских войск на Северском направлении. Видео предоставлено Минобороны РФ.
09:04 ❗ За сутки российские военные эвакуировали из Гуева Курской области шестерых мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
08:58 Во время ночной атаки беспилотников на Белгородскую область были повреждены линии электропередачи в Новооскольском округе, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Энергетики планируют завершить ремонтные работы до 15 часов сегодняшнего дня.
08:49 За время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли 15 полноценных механизированных бригад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север». Общие потери ВСУ в регионе, по оценкам собеседника агентства, превышают 72 тысяч человек.
08:37 В Курской области продолжаются упорные бои на окраинах хутора Олешня, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Штурмовые группы ВС РФ выдавливают противника из населенного пункта. ВСУ активно используют бронетехнику, которая уничтожается ударами дронов и артиллерии.
08:26 В Часовом Яре российские Вооруженные силы уничтожили сеть укреплений ВСУ и около 30 военнослужащих, сообщили ТАСС в силовых структурах. Удары наносились реактивными системами залпового огня «Солнцепек».
08:17 В Саранске (Мордовия) беспилотники ВСУ атаковали завод по производству оптоволокна «Оптиволоконные системы», сообщил губернатор Артем Здунов. По его словам, пострадавших нет. По информации Telegram-канала Baza, после атаки в районе предприятия начался пожар.
08:08 За ночь над российскими регионами сбили 49 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Воронежской области дежурные силы ПВО уничтожили 16 дронов, над Белгородской областью — 14 дронов, по шесть — над Курской и Самарской областями, три над Мордовией и по одному над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1137-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.