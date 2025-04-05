Мажейкс: принятие закона об иноагентах в Молдове противоречило бы ценностям ЕС

По мнению Мажейкса, тем, кто считает, что закон об иностранных агентах в Молдове был бы хорошей идеей, нужно «внимательно прочитать совместное заявление верховного представителя Каллас и комиссара Марты Кос о последних событиях в Грузии», где такой закон был принят в прошлом году.