Мажейкс: принятие закона об иноагентах в Молдове противоречило бы ценностям ЕС

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Представитель Европейского союза в Молдове Янис Мажейкс раскритиковал законопроект об иностранных агентах, представленный в парламенте группой депутатов-коммунистов.
По мнению Мажейкса, тем, кто считает, что закон об иностранных агентах в Молдове был бы хорошей идеей, нужно «внимательно прочитать совместное заявление верховного представителя Каллас и комиссара Марты Кос о последних событиях в Грузии», где такой закон был принят в прошлом году.
«Такие действия в корне несовместимы с ценностями ЕС — демократией, верховенством закона и плюрализмом СМИ», — подчеркнул дипломат.
Ранее депутаты от Партии коммунистов заявили, что зарегистрировали в парламенте законопроекты о люстрации, об иностранных агентах и внесении изменений в избирательный кодекс в отношении голосования на зарубежных участках. В политформировании заявили, что принятие закона об иноагентах необходимо в связи с возросшим участием международных организаций в общественно-политической жизни Молдовы.
Так, согласно законопроекту коммунистов, иностранным агентом следует считать любое юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно получает внешнее финансирование в размере не менее 50% от общей суммы годового дохода и которое осуществляет деятельность, влияющую на политическую, экономическую, социальную жизнь в РМ.
Предполагается также создать Комитет по контролю за иностранным влиянием, который будет контролировать соблюдение закона и проводить проверки иностранных агентов, а в случае нарушения закона применять санкции.
Депутаты от Партии коммунистов отметили, что, разрабатывая документ, вдохновлялись соответствующими статьями законодательства США, Австралии, Израиля, Франции и Германии.