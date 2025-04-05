Узбекистан намерен расширять сотрудничество с компаниями Саудовской Аравии и ОАЭ

В декабре прошлого года были подключены к сети 2 ветровые электростанции мощностью по 500 мегаватт в Бухарской области, а также запущены проекты строительства двух солнечных станций совокупной мощностью 1 гигаватт в Самаркандской области и систем хранения энергии в Ташкентской области.