Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан намерен расширять сотрудничество с компаниями Саудовской Аравии и ОАЭ

Речь идет о проектах в сфере «зеленой» энергетики, фармацевтики, продвижении проектов кооперации в электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, модернизации тепло- и водоснабжения, водохозяйственной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в регионах Узбекистана.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На полях Самаркандского климатического форума президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял сопредседателя узбекско-саудовского Делового совета, председателя правления компании «ACWA Power» Мухаммада Абунайяна. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества с компаниями Саудовской Аравии.

Президент с удовлетворением отметил динамичное развитие плодотворного партнерства с «ACWA Power», являющейся стратегическим инвестором в сфере «зеленой» энергетики Узбекистана. Портфель текущих совместных проектов с компанией достиг $15 млрд.

В декабре прошлого года были подключены к сети 2 ветровые электростанции мощностью по 500 мегаватт в Бухарской области, а также запущены проекты строительства двух солнечных станций совокупной мощностью 1 гигаватт в Самаркандской области и систем хранения энергии в Ташкентской области.

Стороны подчеркнули важность ускоренной реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики, инфраструктуры, фармацевтики, модернизации тепло- и водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и других приоритетных направлениях.

Отметили необходимость тщательной подготовки запланированного в этом году в Самарканде заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума.

Также глава Узбекистана принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи.

Стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях на основе принятой «дорожной карты».

С особым удовлетворением отмечен устойчивый рост объемов взаимной торговли, количества совместных предприятий и прямых авиарейсов. Портфель проектов с участием ведущих эмиратских компаний составляет порядка $20 млрд.

Речь также шла о продвижении проектов кооперации в «зеленой» энергетике, электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, по модернизации водохозяйственной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в регионах Узбекистана.

Рассмотрены вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.