Глава Башкирии рассказал, чем важен проект по созданию двигателя АЛ-41СТ-25.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью агентству «Башинформ» рассказал, в чем заключается важность реализации инновационного проекта по созданию нового промышленного двигателя АЛ-41СТ-25 на предприятии ОДК — УМПО в целом для промышленности республики.
Как отметил Радий Хабиров, некоторые не представляют себе всю значимость этой работы.
«Боевые двигатели, которые поднимают самолеты в воздух, мы сажаем на станции по газоперекачке. Казалось, простая история — взял двигатель, посадил. Это не так. Мы, по сути, полностью меняем принципиальную схему работы двигателя. Даже такой факт, что двигатель авиационный боевой, летает на керосине, а здесь точкой питания является газ. Это уже многое меняет, — сказал Глава Башкортостана. — Нам удалось заинтересовать Газпром, потому что вся территория России, как вы понимаете, пересекается всевозможными газопроводами, и газ нужно качать. Учитывая то обстоятельство, что ранее многие газоперекачивающие станции работали на двигателях, поставляемых из недружественных стран — это технологический суверенитет. Это история с огромным количеством плюсов — экономическим, технологическим, политическим».
По словам руководителя региона, сейчас ведется работа над тем, чтобы эти двигатели начали здесь производить уже в серийном масштабе. Тогда это «совсем другие деньги, новые рабочие места и будущее», подчеркнул он.
«Мы же всегда исходим из того, что да, военное производство нужно в какие-то моменты, в сложные, как сейчас, оно будет больше, но придет время, оно же опустится, и нам сразу надо перейти на гражданское производство. Очень здорово, что мы это сделали. Это совместный труд Газпрома, коллектива УМПО и республики, поэтому это большое событие», — заключил Радий Хабиров.
Как сообщал Башинформ, сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом стендовых испытаний второго опытного образца нового промышленного двигателя АЛ-41СТ-25 на предприятии ОДК — УМПО в Уфе.