Глава управления пенитенциарных учреждений в Молдове подал в отставку

После разразившегося скандала в обществе правящая партия «Действие и солидарность» исключила из своих рядов Олесю Стамате и потребовала ее сдать депутатский мандат. В официальном сообщений в партии объяснили, что Стамате была автором поправок в закон об амнистии, которые сделали возможным выход из тюрьмы вышеуказанных осужденных.