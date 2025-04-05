Глава управления пенитенциарных учреждений в Молдове подал в отставку

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Глава Управления пенитенциарных учреждений Молдовы Анатолий Фалка подал в отставку на фоне скандала с амнистиями заключенных.
«Да, я согласился. Я офицер. Приказы исполняются, а не обсуждаются», — заявил Фалка в комментарии для СМИ.
Ранее с таким требованием выступил премьер Дорин Речан.
«Это учреждение должно учитывать все риски, связанные с освобождением заключенных, а не допускать произвола», — написал Речан в соцсетях.
Анатолий Фалка возглавлял администрацию с 2021 года. Его обязанности временно исполняет заместитель директора Александру Адам.
Скандал в системе юстиции.
Ранее стало известно, что в Молдове как минимум два криминальных авторитета вышли из тюрьмы, попав под закон об амнистии. Речь об Александре Синигуре и Юрие Радулове. Закон приняли в декабре 2021 года по случаю 30-летней годовщины провозглашения независимости Республики Молдова.
После разразившегося скандала в обществе правящая партия «Действие и солидарность» исключила из своих рядов Олесю Стамате и потребовала ее сдать депутатский мандат. В официальном сообщений в партии объяснили, что Стамате была автором поправок в закон об амнистии, которые сделали возможным выход из тюрьмы вышеуказанных осужденных.
Затем парламент принял документ о толковании закона, которое исключит возможность одновременного использования двух вариантов — смягчения приговора амнистией и условно-досрочного освобождения. Таким образом, если заключенный приговорен к пожизненному заключению, он не должен иметь возможность сначала получить замену на 30 лет заключения, а потом — условно-досрочное освобождение.