Решетников оценил развитие Красноярской технологической долины

«Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, — постоянно улучшать инвестиционный климат. Для этого в том числе нужно совершенствовать преференциальные режимы. Делать всё, чтобы инвестор был заинтересован расширять производства и запускать новые, создавать рабочие места», — прокомментировал Максим Решетников.
Как рассказал в рамках мероприятия губернатор Красноярского края Михаил Котюков, на данный момент в ОЭЗ уже заключены соглашения с пятью резидентами, объем их инвестиций до 2029 года составил до 9,5 млрд рублей.
В частности, компании «Хенкон Сибирь» и «Спецтехномаш» введут свои линии в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. Проекты еще троих резидентов находятся на стадии проектировки и монтажа.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в экономику Красноярского края вложили 1 триллион рублей инвестиций, и о том, как региональные власти всерьез занялись развитием четырех городов.