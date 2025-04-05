Решетников оценил развитие Красноярской технологической долины

«Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, — постоянно улучшать инвестиционный климат. Для этого в том числе нужно совершенствовать преференциальные режимы. Делать всё, чтобы инвестор был заинтересован расширять производства и запускать новые, создавать рабочие места», — прокомментировал Максим Решетников.