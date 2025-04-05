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Решетников оценил развитие Красноярской технологической долины

КРАСНОЯРСК, 5 апреля, ФедералПресс. Министр экономического развития России Максим Решетников ознакомился с развитием особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина» в ходе визита в регион.

Источник: РИА "Новости"

«Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, — постоянно улучшать инвестиционный климат. Для этого в том числе нужно совершенствовать преференциальные режимы. Делать всё, чтобы инвестор был заинтересован расширять производства и запускать новые, создавать рабочие места», — прокомментировал Максим Решетников.

Как рассказал в рамках мероприятия губернатор Красноярского края Михаил Котюков, на данный момент в ОЭЗ уже заключены соглашения с пятью резидентами, объем их инвестиций до 2029 года составил до 9,5 млрд рублей.

В частности, компании «Хенкон Сибирь» и «Спецтехномаш» введут свои линии в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. Проекты еще троих резидентов находятся на стадии проектировки и монтажа.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в экономику Красноярского края вложили 1 триллион рублей инвестиций, и о том, как региональные власти всерьез занялись развитием четырех городов.