Паслер назначил главу Минздрава Свердловской области

«Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке нашей работы — это социальная сфера и медицина», — сказал Паслер.
Татьяна Савинова приступила к работе сегодня, 5 апреля.
«Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Паслера — возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди», — говорит Савинова.
Татьяна Савинова окончила Уральский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» и Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала врачом-педиатром инфекционного отделения городской детской инфекционной больницы № 4. Перешла в управление здравоохранения администрации Екатеринбурга, занимала должность главного педиатра города, позже стала первым заместителем начальника управления. В правительстве Оренбургской области занимала пост вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министра здравоохранения региона, сообщает ДИП Свердловской области.