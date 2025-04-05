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Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику в Нижнем Новгороде

Мэр принимает участие в субботниках каждый год.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику 5 апреля. Он принимает участие в субботниках каждый год, сообщает пресс-служба мэрии.

— Вместе с нижегородцами, активистами ТОСов и трудовых коллективов, сотрудниками предприятий, городской и районных администраций, волонтёрами и всеми неравнодушными жителями будем наводить чистоту на наших улицах, — сообщил глава города.

По всей территории Нижнего Новгорода организовано 54 площадки, где любой желающий может получить необходимый инвентарь и присоединиться к уборке. Мэр отметил активную позицию жителей, которые самостоятельно приводят в порядок дворы и любимые места отдыха.

Параллельно стартовал месячник по благоустройству города, основной этап которого будет реализован ко Дню Великой Победы. В рамках месячника планируется выполнить широкий спектр работ: вывоз мусора, очистка газонов, ремонт детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, восстановление памятников и мемориалов, установка новых урн и контейнеров, ямочный ремонт, озеленение, мойка дорог и тротуаров.