Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику в Нижнем Новгороде

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику 5 апреля. Он принимает участие в субботниках каждый год, сообщает пресс-служба мэрии.
— Вместе с нижегородцами, активистами ТОСов и трудовых коллективов, сотрудниками предприятий, городской и районных администраций, волонтёрами и всеми неравнодушными жителями будем наводить чистоту на наших улицах, — сообщил глава города.
По всей территории Нижнего Новгорода организовано 54 площадки, где любой желающий может получить необходимый инвентарь и присоединиться к уборке. Мэр отметил активную позицию жителей, которые самостоятельно приводят в порядок дворы и любимые места отдыха.
Параллельно стартовал месячник по благоустройству города, основной этап которого будет реализован ко Дню Великой Победы. В рамках месячника планируется выполнить широкий спектр работ: вывоз мусора, очистка газонов, ремонт детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, восстановление памятников и мемориалов, установка новых урн и контейнеров, ямочный ремонт, озеленение, мойка дорог и тротуаров.