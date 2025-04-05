МВД Крыма: в Алуште сменили начальника полиции

В городе-курорте Алуште появился новый руководитель полиции.
«Личному составу представили нового начальника ОМВД России по г. Алуште», — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по Республике Крым.
Теперь ответственность за соблюдение закона и порядка в курортном городе легла на плечи подполковника полиции Александра Посидайло.
Куда подевали старого руководителя и почему сняли — на эти вопросы в официальном сообщении нет ответов.
Напоминаем, что в Алуште за убийство был задержан невиновный человек, которого три года продержали в СИЗО. Теперь молодому мужчине должны будут выплатить компенсацию за годы потерянной жизни.