Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Крыма: в Алуште сменили начальника полиции

В Алуште появился новый начальник полиции.

Источник: МВД Крым

В городе-курорте Алуште появился новый руководитель полиции.

«Личному составу представили нового начальника ОМВД России по г. Алуште», — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по Республике Крым.

Теперь ответственность за соблюдение закона и порядка в курортном городе легла на плечи подполковника полиции Александра Посидайло.

Куда подевали старого руководителя и почему сняли — на эти вопросы в официальном сообщении нет ответов.

Напоминаем, что в Алуште за убийство был задержан невиновный человек, которого три года продержали в СИЗО. Теперь молодому мужчине должны будут выплатить компенсацию за годы потерянной жизни.