Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали меморандум о «зеленом» энергокоридоре

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для продвижения Каспийского зеленого энергетического коридора. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.
Документ был подписан в Баку в рамках 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике.
Зеленая энергетика: лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили новый проект.
Он предусматривает сотрудничество в области подготовки технико-экономического обоснования проекта, направленного на объединение энергетических систем трех государств и создание маршрута поставки возобновляемой энергии в Европу.
«Совместные инициативы, такие как проект “зеленого” коридора, демонстрируют нашу решимость укрепить энергетические системы региона, продвигать зеленые технологии и обеспечивать устойчивый экспорт зеленой электроэнергии. Вместе мы создаем будущее, где энергия — это не только ресурс, но и основа устойчивого развития и стабильности», — отметил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов назвал проект стратегическим и исторически значимым, отметив, что подключение к нему АБР и АБИИ позволит ускорить начальный этап его реализации. По его словам, банки выделили $2 млн технической помощи на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) по проекту.
Узбекистан, Азербайджан и Казахстан стали партнерами в области «зеленой» энергии.
По словам министра энергетики Узбекистана Умида Мамадаминова, коридор отражает приверженность стран созданию зеленого будущего, содействию экономическому росту и обеспечению долгосрочной энергетической безопасности.
Представители АБР и АБИИ со своей стороны выразили готовность поддержать проект, который, по их оценкам, откроет путь к раскрытию энергетического потенциала Центральной Азии и укрепит трансграничное сотрудничество в сфере чистой энергетики.
Данная инициатива стала продолжением соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, подписанного главами государств в ноябре 2024 года в рамках COP29.