Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали меморандум о «зеленом» энергокоридоре

«Совместные инициативы, такие как проект “зеленого” коридора, демонстрируют нашу решимость укрепить энергетические системы региона, продвигать зеленые технологии и обеспечивать устойчивый экспорт зеленой электроэнергии. Вместе мы создаем будущее, где энергия — это не только ресурс, но и основа устойчивого развития и стабильности», — отметил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.