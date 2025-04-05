Telegraph: Макрон может выступить от лица Европы в переговорах с РФ по Украине

При этом британский премьер Кир Стармер уже заявлял в ноябре 2024 года, что не планирует вести переговоры с российским лидером. В отличие от него, Макрон с момента начала военных действий не раз контактировал с Путиным по телефону. Более того, в марте французский президент подчеркнул, что не исключает нового разговора с Путиным, если подобную инициативу поддержат как украинская сторона, так и европейские партнеры.