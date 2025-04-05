Telegraph: Макрон может выступить от лица Европы в переговорах с РФ по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривается как возможный представитель Европы в будущих переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The Telegraph. По данным издания, идею поддерживают страны «коалиции желающих». В Кремле заявили, что пока не получали соответствующих сигналов из Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон может выступить от лица Европы в будущих переговорах с Кремлем по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. По информации британского издания The Telegraph, французский лидер рассматривает возможность взять на себя эту миссию. Однако источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон ~ «готов занять эту должность, когда придет время».~
Отмечается, что к такому шагу Макрона склоняют партнеры по так называемой «коалиции желающих» — группе стран, активно поддерживающих Киев и стремящихся к формированию единой европейской позиции по будущему мирному соглашению.
Президент Финляндии Александр Стубб отмечал, что внутри коалиции сложилось понимание: хотя бы один из европейских лидеров должен вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, ~на эту роль подходят либо Франция, либо Великобритания.~
При этом британский премьер Кир Стармер уже заявлял в ноябре 2024 года, что не планирует вести переговоры с российским лидером. В отличие от него, Макрон с момента начала военных действий не раз контактировал с Путиным по телефону. Более того, в марте французский президент подчеркнул, что не исключает нового разговора с Путиным, если подобную инициативу поддержат как украинская сторона, так и европейские партнеры.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля сообщил, что Москва пока ~не получала от Европы каких-либо сигналов о желании организовать переговоры с Путиным~.
Неформальная коалиция.
Так называемая «коалиция желающих» появилась в начале марта. Тогда в Лондоне по инициативе Стармера состоялся саммит с участием европейских лидеров, посвященный ситуации на Украине.
Этот саммит был собран после перепалки между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
Стармер и Макрон ранее пытались заручиться поддержкой США в части военной помощи для будущей миссии европейских миротворцев, которых Лондон и Париж планируют направить на украинскую территорию после установления перемирия. Основной акцент делался на воздушной разведке и, в случае необходимости, на предоставлении американского воздушного прикрытия.
Однако Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что не собирается предоставлять Киеву гарантии безопасности.
По итогам встречи Кир Стармер озвучил ключевые договоренности. Они заключаются в сохранении поддержки Киева с сохранением давления на Россию, обеспечении «устойчивого мира» и суверенитета Украины, а также укрепления военных возможностей Киева даже в случае достижения соглашения о прекращении огня.
Таким образом была сформирована «коалиция желающих» из стран, поддерживающих план Макрона и Стармера. При этом участники не подписывали каких-либо документов, и объединение остается неформальным.