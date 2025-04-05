Никитин сообщил о запуске сервиса для переезда в регион ИТ-специалистов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем telegram-канале сообщил о запуске проекта и онлайн-сервиса для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов.
С помощью портала «Живи и работай в Нижнем!» айтишники из других субъектов России смогут получить персональный план переезда, ответив всего на несколько вопросов. На сайте есть информация о вакансиях и предприятиях региона. Если возникают вопросы — можно воспользоваться услугами консьерж-сервиса, который сможет помочь с самыми разными задачами, возникающими при переезде.
«Нижегородская область последовательно создает условия для привлечения ИТ-специалистов со всей страны. Наши айтишники это видят: регион — на первом месте в рейтинге мер поддержки. Наряду с уже действующими мерами, развитием ИТ-образования на базе “Школы 21” и ИТ-кампуса “НЕЙМАРК”, новый проект “Переезжаю в ИТ-Нижний” станет важным элементом в укреплении позиций региона как одного из ведущих ИТ-центров России», — подчеркнул глава региона.