Никитин сообщил о запуске сервиса для переезда в регион ИТ-специалистов

С помощью портала «Живи и работай в Нижнем!» айтишники из других субъектов России смогут получить персональный план переезда, ответив всего на несколько вопросов. На сайте есть информация о вакансиях и предприятиях региона. Если возникают вопросы — можно воспользоваться услугами консьерж-сервиса, который сможет помочь с самыми разными задачами, возникающими при переезде.