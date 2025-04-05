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Николай Валуев поможет Калининградской области в борьбе с экологическими нарушениями

Известный боксёр и политик посетил регион.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Известный боксёр-тяжеловес и депутат Госдумы РФ Николай Валуев поможет в борьбе с причинением ущерба экологии в Калининградской области. Об этом сообщает региональное минприроды.

В пятницу, 4 апреля, Николай Валуев встретился с главой ведомства Оксаной Астаховой. Основной темой обсуждения стало развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях области.

На встрече также говорилось о главных задачах сфере экологии. Это обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов.

В условиях ограниченной территории области эта проблема является особенно острой. В ходе обсуждения ситуации был сделан акцент на сохранении окружающей среды и предотвращение ущерба экологии.

«Николай Валуев проявил искреннюю заинтересованность в решении экологических проблем Калининградской области. Только совместные усилия помогут нам сделать наш регион чище и лучше», — подчеркнули в минприроды.

Ситуация с отходами в регионе также обсуждалась на встрече Николая Валуева с губернатором области Алексеем Беспрозванных.

На калининградских улицах вновь были замечены переполненные мусором кески. «Клопс» публикует очередной дайджест площадок для бытовых отходов, которым давно требуется уборка.