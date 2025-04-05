Захарова назвала оскорблением выдворение Беларуси и РФ с памятных мероприятий

Согласно официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад СССР в победу над нацистской Германией.