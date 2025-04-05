Захарова назвала оскорблением выдворение Беларуси и РФ с памятных мероприятий

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отлучение Германией России и Беларуси от участия в мероприятиях, которые посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, выглядит как вопиющее оскорбление.
Соответствующее сообщение политик опубликовала в своем Telegram-канале, комментируя таким образом публикацию одного из немецких изданий, в которой говорилось о решении МИД ФРГ о недопущении приглашения представителей Беларуси и РФ на празднования мероприятий федерального, регионального и местного значения.
Согласно информации издания, учреждения могут воспользоваться «правом выдворения по своему усмотрению».
«Сам по себе тот факт, что идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут выдворять русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе (в Великой Отечественной войне — Sputnik), уже выглядит вопиющим оскорблением», — обратила внимание Захарова.
Она также добавила, что правительство Германии практически полностью заимствуют методы своих предшественником, когда принимают решение о недопущении представителей стран к празднованию.
«Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в том числе евреев, с торжественных мероприятий, то иначе, как возрождением нацизма, это назвать будет нельзя. “Триумф воли” Бербок», — констатировала официальный представитель МИД РФ.
Накануне стало известно, что Германия не хочет видеть официальных представителей России и Беларуси на мероприятиях, посвященных 80-летию падения Третьего рейха, которые запланированы в Берлине и Бранденбурге.
Cвою позицию МИД ФРГ пояснил своими ожиданиями «инструментализации» памятных мероприятий представителями России и Беларуси. Ведомство предупредило о якобы имеющихся рисках пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма в случае приглашения российских и белорусских дипломатов.
Согласно официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад СССР в победу над нацистской Германией.
Власти России и Беларуси не раз заявляли, что ряд западных стран предпринимают попытки переписать историю, и призывают противостоять искажению правды о Великой Отечественной войне.
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