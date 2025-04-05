Кишинев может вернуться к закупкам электроэнергии на МолдГРЭС — Парликов

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Бывший министр энергетики Виктор Парликов допустил, что Кишинев может вернуться к закупкам электроэнергии на МолдГРЭС.
По его словам, хоть производство возобновляемой энергии растет, сохраняется проблема покрытия пиков потребления, когда использование кондиционеров достигнет максимальных уровней. При этом он подчеркнул, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям ранее распорядилась установить генераторы мощностью 100 МВт, предназначенные для покрытия этих пиков.
Насколько мне известно, с января в этом направлении не было сделано абсолютно ничего. Я предполагаю, что они идут по сценарию, по которому в мае или июне нам скажут: «Извините, ребята, но нам некуда идти».
Парликов пояснил, что, хотя производство возобновляемой энергии растет, и в некоторые летние дни оно будет превышать 40% от общего потребления благодаря новым фотоэлектрическим мощностям, но это не покрывает расход во время пиков.
Парликов предполагает, что отсутствие конкретных альтернатив рискует вновь подтолкнуть Молдову к энергетической зависимости от Приднестровского региона, что сведет на нет усилия по диверсификации поставок энергии и обеспечению безопасности, предпринятые в последние годы.
Кучурганская электростанция на левом берегу Днестра контролируется руководством Тирасполя. Эта станция была основным поставщиком электроэнергии для правого берега Днестра до конца 2024 года.
С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что осложнило работу ГРЭС. Станция временно переходила на работу на угле и перестала поставлять электроэнергию на правый берег Днестра. Кишинев стал закупать электроэнергию на европейских биржах и в Румынии. Молдавское предприятие Energocom закупало электроэнергию у МолдГРЭС по цене 66 долларов за МВт*ч.