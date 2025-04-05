Власти Челябинска перечислили места, которые благоустроят в 2025 году

Сообщается, что объекты выбраны во всех районах города. Так, на северо-западе пройдет первый этап благоустройства южной стороны проспекта Победы от Чичерина до Салавата Юлаева, а также центральной части сквера по Молодогвардейцев.
В Ленинском районе продолжатся работы на монастырской заимке «Плодушка», а в Советском стартовал очередной этап благоустройства улицы Свободы по обеим сторонам на участке от Евтеева до Российской.
В Металлургическом районе благоустроят территорию по улице 60-летия Октября вблизи школы № 141, в Тракторозаводском — набережную Первого озера в районе улицы Эльтонской 2-й. В Центральном районе стартует первый этап благоустройства территории с прудом у федерального кардиоцентра.
На всех объектах создаются уютные и комфортные места для отдыха и прогулок с хорошим освещением и системами видеонаблюдения.