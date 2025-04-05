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Грызлов: Россия и Беларусь проведут 950 совместных спортивных мероприятий

Профильные министерства двух стран только в течение последних двух лет организовали проведение свыше 1200 совместных спортивных мероприятий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Россия и Беларусь запланировали проведение 950 совместных спортивных мероприятий в 2025 году, сказал посол РФ Борис Грызлов перед началом теннисного турнира, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, уже во второй раз проходит теннисный турнир — Кубок посольства РФ в Беларуси, поэтому можно говорить уже о том, что он стал традиционным.

«Турнир посвящен Дню единения народов Беларуси и России, который мы отмечали 2 апреля», — напомнил российский посол.

Борис Грызлов обратил внимание, что министерства спорта России и Беларуси проводят совместные коллегии несколько раз в год, где намечают планы о проведении совместных соревнований.

«В феврале текущего года был согласован план, в котором находятся 950 совместных спортивных мероприятий», — отметил он.