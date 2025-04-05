Грызлов: Россия и Беларусь проведут 950 совместных спортивных мероприятий

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Россия и Беларусь запланировали проведение 950 совместных спортивных мероприятий в 2025 году, сказал посол РФ Борис Грызлов перед началом теннисного турнира, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, уже во второй раз проходит теннисный турнир — Кубок посольства РФ в Беларуси, поэтому можно говорить уже о том, что он стал традиционным.
«Турнир посвящен Дню единения народов Беларуси и России, который мы отмечали 2 апреля», — напомнил российский посол.
Борис Грызлов обратил внимание, что министерства спорта России и Беларуси проводят совместные коллегии несколько раз в год, где намечают планы о проведении совместных соревнований.
«В феврале текущего года был согласован план, в котором находятся 950 совместных спортивных мероприятий», — отметил он.