Танзила Нарбаева избрана президентом 39-й сессии Форума женщин-парламентариев

«Доля женщин-депутатов в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана составляет 38%. Это не только свидетельствует о том, что Узбекистан является лидером в Азиатском регионе по представительству женщин в парламенте, но и отражает достижения, которые были достигнуты за последние тридцать лет (+32 процентных пункта). В 2004 году в стране была принята гендерная квота, согласно которой не менее 30% кандидатов от политических партий должны быть женщинами. С тех пор представительство женщин в парламенте последовательно улучшалось. На выборах 2024 года это требование было увеличено до 40%, что способствовало дальнейшему расширению участия женщин», — отметили участники мероприятия.