ВОЗ ведет переговоры с США по вопросу их возвращения в организацию

Он добавил, что сейчас в ВОЗ проходит процесс реприоритизации и пересмотров штатных структур. «Возможно, результатом этого явится реструктуризация и сокращение персонала, которое может затронуть все уровни организации: штаб-квартиру в Женеве, региональные офисы, возможно, будут какие-то сокращения и на уровне страновых представительств. Но основная цель — это сфокусироваться на мандате ВОЗ и все-таки продолжить работу даже в условиях ограниченного финансирования. Но пока просто еще рано предсказывать, потому что эта работа продолжается, и пока я не могу озвучить масштабы и конкретные результаты», — заключил глава офиса ВОЗ в Москве.