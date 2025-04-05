Губернатор Бочаров решил забрать памятник Ленину у федералов и отремонтировать

Губернатор Андрей Бочаров 5 апреля во время поездки по будущим местам празднования 80-летия Победы пришел в ужас от состояния памятника Ленину на одноименной площади в Волгограде. Сейчас саму площадь и все пешеходные зоны вокруг легендарного Дома Павлова срочно приводят в порядок. Наспех привести в божеский вид долгие годы рассыпающий монумент вождю уже не получится. Губернатор пообещал позаботиться об Ильиче, то есть о передаче объекта с федерального на региональный уровень, чтобы местные власти сами могли приводить в порядок памятник, не дожидаясь, пока за его состояние всем будет стыдно и обидно.
— Это тоже наше историческое наследие, и нам от него отказываться не надо, — обозначил свою позицию Бочаров.
Хотя неделей ранее Росимущество уже объявило поиск подрядчика, который отремонтирует этот памятник Ленину. До окончания приема заявок еще 8 дней. Деньги уже есть, за работы готовы заплатить 12,6 миллиона. Рабочие должны за эти деньги предстоит снять гранитные плиты с постамента, усилить железобетонное основание под ними, заново облицевать памятник, при этом разбитые плиты восстановить. А саму бронзовую фигуру вождя помыть, почистить с помощью мойки высокого давления и обработать специальным раствором. Сделать это должны до 25 августа 2025 года.
Напомним, памятник, который стоит на площади Ленина еще с 1960 года, уже давно нуждался в ремонте, на это обращали внимание и общественники, и СМИ, и туристы. Монумент в федеральном подчинении, и местные власти не имеют права проводить с ним какие-либо работы.