Губернатор Бочаров решил забрать памятник Ленину у федералов и отремонтировать

Губернатор Андрей Бочаров 5 апреля во время поездки по будущим местам празднования 80-летия Победы пришел в ужас от состояния памятника Ленину на одноименной площади в Волгограде. Сейчас саму площадь и все пешеходные зоны вокруг легендарного Дома Павлова срочно приводят в порядок. Наспех привести в божеский вид долгие годы рассыпающий монумент вождю уже не получится. Губернатор пообещал позаботиться об Ильиче, то есть о передаче объекта с федерального на региональный уровень, чтобы местные власти сами могли приводить в порядок памятник, не дожидаясь, пока за его состояние всем будет стыдно и обидно.