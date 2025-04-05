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Мэр Кишинёва Чебан призвал депутатов правящей партии к отставке из-за скандала

Мэр Кишинёва Ион Чебан призвал депутатов от правящей партии Действие и солидарность к отставке из-за скандала вокруг закона об амнистии.

Источник: РИА "Новости"

«Мы требуем, чтобы все депутаты ПДС сложили свои мандаты, а руководители уполномоченных и компетентных учреждений публично подали заявления об отставке. Они поставили под угрозу безопасность граждан и государства», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чебана, вместо признания ошибки власти пытались замять скандал.

Речь идёт об освобождении по амнистии по случаю годовщины независимости республики криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления.

28 марта суд арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул на 20 суток. Её обвиняют в связи с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.

Гуцул заявляла, что не откажется от поста башкана Гагаузии.