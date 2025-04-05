В Европе признали формирование нового мирового порядка

Речь идет о введении администрацией США пошлин на импорт товаров почти всех стран мира, о чем было объявлено на этой неделе. Сам Трамп назвал 2 апреля днем освобождения, подразумевая будущие прибыли для национальной экономики, однако Вебер отметил, что это скорее черный день, потому что глава Белого дома допустил огромную ошибку.