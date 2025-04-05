Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым — что обсудили

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки.
«Важное внимание было уделено ускорению реализации проектов и программ кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.
Также стороны рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.