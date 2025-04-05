Юрий Шалабаев рассказал о своих планах на будущий год

Уже осенью будет решаться вопрос о назначении нового главы города или же избрании старого — уже на второй срок. Редакция сайта pravda-nn.ru решила поинтересоваться у Юрия Шалабаева о его планах на будущие годы во время субботника в Приокском районе 5 апреля.