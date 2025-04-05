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Юрий Шалабаев рассказал о своих планах на будущий год

В 2025 году у мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева истекает срок его полномочий.

Источник: Нижегородская правда

Уже осенью будет решаться вопрос о назначении нового главы города или же избрании старого — уже на второй срок. Редакция сайта pravda-nn.ru решила поинтересоваться у Юрия Шалабаева о его планах на будущие годы во время субботника в Приокском районе 5 апреля.

— Юрий Владимирович, в одном из недавних интервью вы заявляли, что никогда не думали стать мэром. Но на этом посту вы уже отработали пять лет. Какие дальнейшие планы? Собираетесь на второй срок?

— По законодательству кандидатуру мэра может выносить на рассмотрение гордумы губернатор региона. У него есть такие полномочия. Если он сочтет необходимым представить мою кандидатуру, то представит. Здесь вопрос оценки моей деятельности.

— А вы бы чем хотели заниматься?

— Я бы хотел мусор собирать. Я для этого и пришел на субботник, я хочу делать город чище. И этим и занимаюсь.