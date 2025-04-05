Премьер Японии представит Трампу пакет предложений в ответ на пошлины

США с сегодняшнего дня, 5 апреля, вводят ввозную пошлину 10% на импорт из 185 стран, а с 9 апреля намерены повысить зеркальные пошлины на импорт из государств, применявших в торговле со Штатами несимметричные, по мнению Дональда Трампа, ограничения. На импорт из Японии установлен тариф 24%. Япония является крупнейшим поставщиком машин на американский рынок, первые оценки ее потерь от повышения пошлин — $12 млрд в год, или 0,25% ее ВВП.