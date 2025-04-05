«Тотальный диктант» в Приднестровье написали в одно время с Москвой

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Приднестровье акция «Тотальный диктант» прошла в одно время с Москвой. В этом году впервые диктант состоялся во всех городах и районах левого берега Днестра.
Акция проводится при поддержке Россотрудничества, Союза русских общин и партии «Обновление». Самым активным участникам Россотрудничество подарит книги.
Автор текста диктанта в этом году — писатель, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного почетного диплома Андерсена Марина Москвина. Написать диктант могут все желающие, независимо от возраста, пола и образования.
В прошлом году самой большой площадкой стали Бендеры, а вот больше всего пятерок было в Тирасполе. Проверить свою грамотность приходят школьники, студенты, чиновники и пенсионеры. Самому возрастному сегодняшнему участнику — 81 год.
️Ежегодно желающих проверить свою грамотность становится все больше. На этот раз «Тотальный диктант-2025» вместе с Россией написали в 50 странах мира. В этом списке — США, Китай, Швейцария, Марокко, Камбоджа и другие.
Жители Приднестровского региона присоединились к международной акции уже в 11-й раз. Почти в каждом населенном пункте республики были открыты пункты, где можно было проверить свои знания русского языка.