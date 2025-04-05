Алексей Текслер сыграл в баскетбол на турнире 3×3

В Челябинске состоялась церемония открытия второго международного турнира на Кубок губернатора Челябинской области баскетболу 3×3 среди мужских команд.
Соревнования проходят 5 и 6 апреля. В них принимают участие команды из России, Казахстана, Испании, Китая, Сербии, Таиланда.
В рамках турнира организовали дружеский матч с участием первых лиц региона. В одной команде сыграли губернатор Алексей Текслер, мэр Челябинска Алексей Лошкин, министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов. Среди участников второй команды — управляющий делами губернатора Роман Менжинский и министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.
На торжественной церемонии открытия турнира губернатор Челябинской области подчеркнул, что турнир посвящен 80-летию Великой Победы.
— Все наши достижения, все наши победы мы посвящаем тому поколению победителей, благодаря которому мы живем на этой земле! Челябинская область становится центром баскетбола, и я этому очень рад. Мы развиваем детско-юношеский спорт, молодежь активно занимается баскетболом, наши команды показывают неплохие результаты. Это здорово. В этой же динамике мы развиваем и баскетбол 3×3 — очень интересный, динамичный вид спорта. И я рад, что мы собираем такое количество поклонников и участников. Действительно, шесть стран и наши лучшие российские команды, — подчеркнул на церемонии открытия турнира Алексей Текслер.