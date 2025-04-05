Алексей Текслер сыграл в баскетбол на турнире 3×3

— Все наши достижения, все наши победы мы посвящаем тому поколению победителей, благодаря которому мы живем на этой земле! Челябинская область становится центром баскетбола, и я этому очень рад. Мы развиваем детско-юношеский спорт, молодежь активно занимается баскетболом, наши команды показывают неплохие результаты. Это здорово. В этой же динамике мы развиваем и баскетбол 3×3 — очень интересный, динамичный вид спорта. И я рад, что мы собираем такое количество поклонников и участников. Действительно, шесть стран и наши лучшие российские команды, — подчеркнул на церемонии открытия турнира Алексей Текслер.