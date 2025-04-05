Учреждено почетное звание для геологов — вручены первые награды

В текущем году День геолога отмечается в рамках Года рабочих профессий. По поручению Главы государства учреждено новое почетное звание «Заслуженный геолог Казахстана» как высокая оценка труда представителей отрасли.
В этом году впервые в истории нашей страны введена государственная награда для геологов. Это высокая оценка Главой государства вашего вклада в экономическое развитие страны. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли, которые передают новому поколению специалистов бесценные знания, опыт и лучшие традиции профессии.
Премьер-министр отметил значимость геологии в структуре экономики страны.
На 2024 год степень геологической изученности территории Казахстана превышает 2 млн кв. км, что составляет порядка 74% от общей площади. За счет государственных геологоразведочных работ по итогам прошлого года выявлено 38 новых перспективных месторождений. В текущем году открыт участок Куйректыколь в Карагандинской области с запасами редкоземельных металлов свыше 800 тысяч тонн, в то время как прогнозные ресурсы, в том числе церия и лантаноидов, оцениваются в более чем 935 тысяч тонн.
Олжас Бектенов подчеркнул, что сегодня Главой государства перед геологическим сообществом поставлены важные задачи по углубленному изучению углеводородного потенциала. В Казахстане выделено 15 осадочных бассейнов, самым крупным из которых считается Прикаспийский — на него который приходится около 80% ресурсной базы страны. Освоение малоизученных бассейнов открывает значительные перспективы для наращивания ресурсной базы и привлечения инвестиций.
По поручению Главы государства с этого года будет увеличено государственное финансирование геологических работ.
Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в развитие геологической отрасли страны награждены:
Почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген геологы»:
- Битимбаев Марат — главный научный сотрудник ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы;
- Дәукей Серікбек — академик Национальной академии наук РК, город Алматы.
Орденом Құрмет:
- Абилхасимов Хаирлы — главный научный сотрудник ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы;
- Батыров Абулкасым — ветеран труда, город Уральск;
- Бижанов Аширали — ветеран труда, город Алматы;
- Жуков Николай — главный научный сотрудник лаборатории черных и цветных металлов ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы;
- Кукеева Рахат — ведущий геолог ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», область Абай;
- Матишев Талгат — заместитель главного геолога геологического управления ТОО «Корпорация “Казахмыс”, город Караганда;
- Мусиева Бакытгуль — ведущий геолог ТОО “Geotek”, город Караганда;
- Николаенко Александр — главный геолог шахты имени Т. Кузембаева AO “Qarmet”, город Караганда;
- Руснак Валерий — ветеран труда, Туркестанская область.
Орденом “Еңбек Даңқы” ІІІ степени:
- Светличный Андрей — главный геофизик ТОО «Professional geo solutions Kazakhstan», город Алматы.
Медалью «Ерен еңбегі үшін»:
- Байсалова Акмарал — ассоциированный профессор Института геологии и нефтегазового дела имени К. Турысова НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева», город Алматы;
- Исмаилова Гулшат — начальник отдела департамента геологии и разведки АО «Мангистаумунайгаз», Мангистауская область;
- Комарова Наталья — геолог ТОО «Центргеолсъемка», город Караганда;
- Курабаев Ергали — буровой мастер ТОО «Ақпан», город Актобе;
- Минаева Назигуль — директор КГКП «Геологоразведочный колледж», город Семей;
- Нигматова Саида — заведующая лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы.