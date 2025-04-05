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Учреждено почетное звание для геологов — вручены первые награды

От имени Президента Касым-Жомарта Токаева в преддверии профессионального праздника — Дня геолога Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды специалистам геологической отрасли, передает DKnews.kz.

Источник: primeminister.kz

В текущем году День геолога отмечается в рамках Года рабочих профессий. По поручению Главы государства учреждено новое почетное звание «Заслуженный геолог Казахстана» как высокая оценка труда представителей отрасли.

В этом году впервые в истории нашей страны введена государственная награда для геологов. Это высокая оценка Главой государства вашего вклада в экономическое развитие страны. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли, которые передают новому поколению специалистов бесценные знания, опыт и лучшие традиции профессии.

Олжас Бектенов

Премьер-министр отметил значимость геологии в структуре экономики страны.

На 2024 год степень геологической изученности территории Казахстана превышает 2 млн кв. км, что составляет порядка 74% от общей площади. За счет государственных геологоразведочных работ по итогам прошлого года выявлено 38 новых перспективных месторождений. В текущем году открыт участок Куйректыколь в Карагандинской области с запасами редкоземельных металлов свыше 800 тысяч тонн, в то время как прогнозные ресурсы, в том числе церия и лантаноидов, оцениваются в более чем 935 тысяч тонн.

Олжас Бектенов подчеркнул, что сегодня Главой государства перед геологическим сообществом поставлены важные задачи по углубленному изучению углеводородного потенциала. В Казахстане выделено 15 осадочных бассейнов, самым крупным из которых считается Прикаспийский — на него который приходится около 80% ресурсной базы страны. Освоение малоизученных бассейнов открывает значительные перспективы для наращивания ресурсной базы и привлечения инвестиций.

Внимание уделено подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли. Вузы интегрируют образовательные программы с производством, студенты проходят практику на объектах государственного геологического изучения недр. В результате принимаемых мер поддержки за последние 2 года количество выпускников выросло более чем в 2 раза.

По поручению Главы государства с этого года будет увеличено государственное финансирование геологических работ.

Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в развитие геологической отрасли страны награждены:

Почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген геологы»:

  • Битимбаев Марат — главный научный сотрудник ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы;
  • Дәукей Серікбек — академик Национальной академии наук РК, город Алматы.

Орденом Құрмет:

  • Абилхасимов Хаирлы — главный научный сотрудник ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы;
  • Батыров Абулкасым — ветеран труда, город Уральск;
  • Бижанов Аширали — ветеран труда, город Алматы;
  • Жуков Николай — главный научный сотрудник лаборатории черных и цветных металлов ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы;
  • Кукеева Рахат — ведущий геолог ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», область Абай;
  • Матишев Талгат — заместитель главного геолога геологического управления ТОО «Корпорация “Казахмыс”, город Караганда;
  • Мусиева Бакытгуль — ведущий геолог ТОО “Geotek”, город Караганда;
  • Николаенко Александр — главный геолог шахты имени Т. Кузембаева AO “Qarmet”, город Караганда;
  • Руснак Валерий — ветеран труда, Туркестанская область.

Орденом “Еңбек Даңқы” ІІІ степени:

  • Светличный Андрей — главный геофизик ТОО «Professional geo solutions Kazakhstan», город Алматы.

Медалью «Ерен еңбегі үшін»:

  • Байсалова Акмарал — ассоциированный профессор Института геологии и нефтегазового дела имени К. Турысова НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева», город Алматы;
  • Исмаилова Гулшат — начальник отдела департамента геологии и разведки АО «Мангистаумунайгаз», Мангистауская область;
  • Комарова Наталья — геолог ТОО «Центргеолсъемка», город Караганда;
  • Курабаев Ергали — буровой мастер ТОО «Ақпан», город Актобе;
  • Минаева Назигуль — директор КГКП «Геологоразведочный колледж», город Семей;
  • Нигматова Саида — заведующая лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева», город Алматы.