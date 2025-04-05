Куйвашев прокомментировал сообщения об уголовном деле

Евгений Куйвашев возглавлял регион почти 13 лет.
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на сообщения о том, что он якобы стал фигурантом некоего уголовного дела. Экс-глава региона в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что ему ничего об этом не известно и посоветовал уточнить информацию у тех, кто ее распространяет.
«Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — заявил Куйвашев. Его комментарий опубликован в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто стоит за истерией вокруг экс-губернатора Куйвашева.
Таким образом бывший губернатор Свердловской области прокомментировал сообщения «Коммерсанта» о том, что его фамилия якобы появилась в уголовном дела «коррупционной направленности». Материал был опубликован на сайте газеты вечером, 4 апреля. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, писали, что с Куйвашевым якобы проводятся следственные действия в Екатеринбурге и Москве. При этом его процессуальный статус им не был известен.
А до этого в анонимных telegram-каналах активно обсуждалось, что Куйвашева якобы допрашивают или он вовсе задержан. URA.RU днем 3 апреля установило, что это неправда, дозвонившись до самого экс-главы региона, покинувшего должность 26 марта. Он сказал, что находится на отдыхе. Позднее стало известно, что за распространением слухов может стоять его бывшая советница Аксана Панова.