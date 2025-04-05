Куйвашев прокомментировал сообщения об уголовном деле

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на сообщения о том, что он якобы стал фигурантом некоего уголовного дела. Экс-глава региона в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что ему ничего об этом не известно и посоветовал уточнить информацию у тех, кто ее распространяет.