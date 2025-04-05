Глава МИД Эстонии заявил, что ЕС все ближе к лишению Венгрии голоса из-за позиции по РФ

«Ведь в статье 7 Договора о Европейском союзе предусматривается возможность лишить страну права голоса, если ее членство представляет угрозу безопасности Европы и других членов. Это именно то, что делает [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан», — заявил эстонский министр в интервью германской газете Rheinische Post. «У нас есть эта возможность, и я думаю, что она становится все ближе», — сказал он. Цахкна утверждал, что Венгрия якобы «играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в европейской».
Глава МИД Эстонии обратил внимание на то, что ЕС каждые шесть месяцев принимает решение о продлении антироссийских санкций. «Если они (венгры — прим. ТАСС) заблокируют это в июне, то истекут не только санкции, но мы должны будем отдать Путину €240 млрд», — заявил он, имея в виду замороженные в ЕС российские активы.
Ранее Орбан неоднократно заявлял, что его страна поддерживает переговоры США и России и рассчитывает на их успех, который будет важен не только для урегулирования конфликта на Украине, но и для укрепления безопасности во всем мире.