Массовый митинг против Трампа прошел в Вашингтоне

Протестующие используют транспаранты с надписями «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии». Граждане столицы собрались у Монумента Вашингтона. Помимо этого акции проходят в более чем тысяче американских городов. Некоторые заявления также направлены против главы департамента госэффективности США (DOGE) Илона Маска.
Согласно опросу Чикагского университета (NORC) всего 40% американцев поддерживают экономическую политику нового президента. Это самый низкий показатель поддержки Дональда Трампа с 2017 года. Общий показатель одобрения работы господина Трампа также ниже, чем у 46-го президента США Джо Байдена в начале его срока.