Массовый митинг против Трампа прошел в Вашингтоне

Протестующие используют транспаранты с надписями «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии». Граждане столицы собрались у Монумента Вашингтона. Помимо этого акции проходят в более чем тысяче американских городов. Некоторые заявления также направлены против главы департамента госэффективности США (DOGE) Илона Маска.