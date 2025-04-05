Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости положить конец конфликту на территории Украины.
«Я не испытываю ни малейшего уважения к тем, кто разжигает конфликты и наживается на военных действиях. Это настоящее зло», — заявил он, выступая по видеосвязи на конгрессе итальянской партии «Лига» во Флоренции.
Он также отметил, что те, кто призывает к продолжению военных действий, являются лицемерами и обманщиками. Маск считает, что президент Дональд Трамп абсолютно прав в этой ситуации, и боевые действия на территории Украины должны быть остановлены.
Недавно глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказал опасения по поводу возможного увеличения террористической активности в Европе. В своём выступлении, организованном партией «Лига», американский предприниматель выразил тревогу за безопасность своих близких и друзей в этом регионе.