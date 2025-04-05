Илон Маск призвал остановить «кровавую баню» на Украине

Основатель американской компании Tesla, миллиардер Илон Маск призвал к прекращению «кровавой бани» на территории Украины. Об этом он заявил во время своего выступления на съезде итальянской правоконсервативной партии «Лига» во Флоренции.
Бизнесмен подчеркнул, что не уважает людей, которые подстрекают к войнам и наживаются на военных конфликтах.
«Это настоящее зло», — отметил он.
Маск охарактеризовал украинский конфликт как «резню молодых и пожилых» и добавил, что американский лидер Дональд Трамп абсолютно прав в своем стремлении как можно быстрее положить ей конец.
Ранее Маск спрогнозировал широкомасштабную резню в Европе.