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Илон Маск призвал остановить «кровавую баню» на Украине

Американский миллиардер заявил, что не уважает людей, которые наживаются на военных конфликтах.

Источник: Аргументы и факты

Основатель американской компании Tesla, миллиардер Илон Маск призвал к прекращению «кровавой бани» на территории Украины. Об этом он заявил во время своего выступления на съезде итальянской правоконсервативной партии «Лига» во Флоренции.

Бизнесмен подчеркнул, что не уважает людей, которые подстрекают к войнам и наживаются на военных конфликтах.

«Это настоящее зло», — отметил он.

Маск охарактеризовал украинский конфликт как «резню молодых и пожилых» и добавил, что американский лидер Дональд Трамп абсолютно прав в своем стремлении как можно быстрее положить ей конец.

Ранее Маск спрогнозировал широкомасштабную резню в Европе.