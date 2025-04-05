В Москве наложили арест на денежные средства Чубайса и еще семи человек

Согласно определению суда, компания «Роснано» обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд руб. и 20,4 млн долларов США в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта». Компания также подала заявление о принятии обеспечительных мер в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей и «наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований».