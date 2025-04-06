Гордость нации: Токаев поздравил героя ринга Жанибека Алимханулы

На ринге Жанибек (16−0, 11 КО) встретился с также ранее непобеждённым французским боксёром Анауэлем Нгамиссенге (14−0, 9 КО). Поединок был запланирован на двенадцать раундов, но завершился досрочно — уже в пятом раунде Алимханулы отправил соперника в нокаут. До этого Нгамиссенге оказался в нокдауне, что лишь подчёркивает доминирование казахстанца в этом бою.