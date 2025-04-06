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Гордость нации: Токаев поздравил героя ринга Жанибека Алимханулы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Жанибека Алимханулы с яркой победой на вечере бокса в Астане, передает DKnews.kz.

Источник: Нұрғали Жұмағазы

Глава государства поздравил боксера Жанибека Алимханулы с успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все соотечественники испытывают чувство гордости за спортсмена, который на родной земле достойно защитил честь страны, продемонстрировав стойкость и высокий уровень мастерства. Президент пожелал Жанибеку новых ярких побед Сообщил в своем Telegram-канале советник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.

На ринге Жанибек (16−0, 11 КО) встретился с также ранее непобеждённым французским боксёром Анауэлем Нгамиссенге (14−0, 9 КО). Поединок был запланирован на двенадцать раундов, но завершился досрочно — уже в пятом раунде Алимханулы отправил соперника в нокаут. До этого Нгамиссенге оказался в нокдауне, что лишь подчёркивает доминирование казахстанца в этом бою.

Эта победа стала 17-й в профессиональной карьере Жанибека и 12-й досрочной. Для Нгамиссенге это поражение стало первым на профи-ринге.