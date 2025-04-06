Ранее URA.RU сообщало, что жители Украины опасаются сделки Трампа по редкоземельным металлам, которая может передать под контроль США часть ресурсов. Они надеются, что глава Белого дома не обманет их и что они получат свою долю доходов. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в суверенные дела других государств и строит двусторонние отношения с ними на основе взаимного уважения.