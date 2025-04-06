Если Россия завладеет ресурсами Украины, это станет проблемой для Киева.
Если Россия завладеет ресурсами Украины, это станет катастрофой для союзников Киева. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Если Россия завладеет этими ресурсами Украины, это станет катастрофой для союзников Киева. После многих лет попыток противостоять российскому влиянию и присоединиться к Западу многие рефлекторно положительно относятся к американским инвестициям и готовы использовать свои природные ресурсы для поддержки самого важного испытания страны — отражения России», — говорится на сайте Politico. Однако издание отмечает скепсис среди украинцев — люди сомневаются в условиях сотрудничества Украины и США и задаются вопросом, можно ли доверять администрации американского президента Дональда Трампа.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Украины опасаются сделки Трампа по редкоземельным металлам, которая может передать под контроль США часть ресурсов. Они надеются, что глава Белого дома не обманет их и что они получат свою долю доходов. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в суверенные дела других государств и строит двусторонние отношения с ними на основе взаимного уважения.