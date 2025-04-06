Сенатор Круз предсказал кровавую баню на промежуточных выборах в США

Глава комитета по торговле Сената США, республиканец Тед Круз, предупредил о возможных тяжелых последствиях для своей партии на промежуточных выборах 2026 года, если введенные Дональдом Трампом пошлины приведут к экономической рецессии в стране. Об этом сообщает Financial Times.
Круз выразил обеспокоенность, что такие меры могут существенно подорвать экономику США, что в свою очередь повлечет за собой серьезные политические последствия. Он заявил, что в случае рецессии республиканцы могут потерять контроль над обеими палатами Конгресса, которые в данный момент находятся под их властью.
По словам сенатора, в такой ситуации Демократическая партия имеет все шансы взять под контроль обе палаты, что может стать результатом экономического кризиса, вызванного экономической политикой Трампа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что республиканская партия получила «мощный мандат» на осуществление радикальных изменений в США и нацелена на успешное выступление на выборах в Конгресс в 2026 году.