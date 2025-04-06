Сенатор Круз предсказал кровавую баню на промежуточных выборах в США

Круз выразил обеспокоенность, что такие меры могут существенно подорвать экономику США, что в свою очередь повлечет за собой серьезные политические последствия. Он заявил, что в случае рецессии республиканцы могут потерять контроль над обеими палатами Конгресса, которые в данный момент находятся под их властью.