В Вашингтоне тысячи человек вышли на митинг против Трампа

В Вашингтоне прошел митинг, на который собрались несколько тысяч человек, протестующих против политики администрации президента США Дональда Трампа.
Демонстранты и активисты собрались у монумента Вашингтону, а акции протеста охватили более тысячи американских городов. По оценкам СМИ, это крупнейшие протесты в стране в период второго срока Трампа.
Участники митинга принесли баннеры с надписями «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии», которые были изготовлены вручную. Протестующие выразили недовольство действиями власти и ее политикой в целом.
Некоторые из митингующих выступили с транспарантами, направленными против соратника Трампа, главы Департамента госэффективности Илона Маска. Также звучали лозунги против фашизма, который, по мнению оппозиции, олицетворяет текущая администрация.
Ранее сообщалось, что в США запланировано более тысячи акций протеста против политики Трампа. В настоящее время митинги проходят уже в трех городах США.