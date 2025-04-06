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В Вашингтоне тысячи человек вышли на митинг против Трампа

Протестующие выразили недовольство действиями администрации Трампа и выступили против Илона Маска.

Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне прошел митинг, на который собрались несколько тысяч человек, протестующих против политики администрации президента США Дональда Трампа.

Демонстранты и активисты собрались у монумента Вашингтону, а акции протеста охватили более тысячи американских городов. По оценкам СМИ, это крупнейшие протесты в стране в период второго срока Трампа.

Участники митинга принесли баннеры с надписями «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии», которые были изготовлены вручную. Протестующие выразили недовольство действиями власти и ее политикой в целом.

Некоторые из митингующих выступили с транспарантами, направленными против соратника Трампа, главы Департамента госэффективности Илона Маска. Также звучали лозунги против фашизма, который, по мнению оппозиции, олицетворяет текущая администрация.

Ранее сообщалось, что в США запланировано более тысячи акций протеста против политики Трампа. В настоящее время митинги проходят уже в трех городах США.