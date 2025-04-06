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В весенний призыв в армию отправят более 3600 южноуральцев

С 1 апреля по 15 июля в Челябинской области пройдет весенний призыв на военную службу.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Планируется призвать более 3600 человек, которые начнут отправляться в войска с 10 апреля. Срок службы остается неизменным — 12 месяцев.

В военном комиссариате региона подчеркнули, что призывники не будут направляться в зону специальной военной операции, а после завершения службы своевременно вернутся домой.

Большинство новобранцев будут служить в Центральном, Московском и Восточном военных округах. Около 5% отправятся на флот, часть — в Президентский полк и пограничные войска. Треть призывников пройдут обучение в учебных частях, где изучат современную военную технику и получат специализированные военные специальности, после чего будут распределены в войска.

Для молодых ученых выделено свыше 10 мест в научных ротах, а перспективных спортсменов направят в спортивные подразделения. Также действуют научно-производственные части, занимающиеся внедрением инновационных технологий.

Напомним, призыву подлежат мужчины 18−30 лет, состоящие на воинском учете или обязанные состоять на нем. Отсрочки и освобождения регламентированы статьями 23 и 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». После получения повестки призывники проходят медосвидетельствование для определения годности к службе.

В этом году повестки рассылаются как в электронном формате, так и традиционным способом — заказными письмами или под расписку. Для консультаций открыта горячая линия Военного комиссариата области: (351) 266−60−47, 266−60−25, 266−09−61 (будни, 9:00—16:00).