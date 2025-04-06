В весенний призыв в армию отправят более 3600 южноуральцев

Большинство новобранцев будут служить в Центральном, Московском и Восточном военных округах. Около 5% отправятся на флот, часть — в Президентский полк и пограничные войска. Треть призывников пройдут обучение в учебных частях, где изучат современную военную технику и получат специализированные военные специальности, после чего будут распределены в войска.