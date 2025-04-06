SCF: США используют Украину как инструмент в борьбе с Китаем

Напомним, в конце марта газета The Washington Post привела выдержки из секретного стратегического документа, в котором глава Пентагона Пит Хегсет назвал потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня главным приоритетом для Вооружённых сил США. Журналисты отметили, что КНР рассматривалась как основная угроза для Соединённых Штатов ещё в период первого президентского срока Дональда Трампа. Такая же позиция была у Вашингтона и во время правления Джо Байдена.