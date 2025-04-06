Соединённые Штаты используют Украину в качестве инструмента в противостоянии с КНР, и сдерживание России стало второстепенным, следует из статьи аналитического центра Strategic Culture Foundation (SCF).
«Самая большая и долгосрочная стратегическая задача для США — это Китай, а не РФ», — отметили авторы публикации.
В статье приводится мнение, согласно которому Вашингтон управляет Украиной в такой степени, чтобы удержать Россию под контролем и не создать для себя чрезмерные риски. При этом американская сторона избегает прямых гарантий, ограничиваясь предоставлением выборочной помощи киевскому режиму.
Авторы публикации считают, что такая стратегия позволяет США сохранять ресурсы и гибкость для Индо-Тихоокеанского региона, в котором они увидели более серьёзный вызов своему господству.
Напомним, в конце марта газета The Washington Post привела выдержки из секретного стратегического документа, в котором глава Пентагона Пит Хегсет назвал потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня главным приоритетом для Вооружённых сил США. Журналисты отметили, что КНР рассматривалась как основная угроза для Соединённых Штатов ещё в период первого президентского срока Дональда Трампа. Такая же позиция была у Вашингтона и во время правления Джо Байдена.