На Южном Урале 19 земских учителей получат по миллиону рублей

Как сообщили в региональном минобре, программа предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей педагогам, готовым переехать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, ПГТ или города с населением до 50 тысяч человек и отработать в местной школе не менее 5 лет. В этом году по итогам конкурсного отбора финансовую поддержку получат 19 учителей.