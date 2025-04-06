На Южном Урале 19 земских учителей получат по миллиону рублей

Как сообщили в региональном минобре, программа предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей педагогам, готовым переехать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, ПГТ или города с населением до 50 тысяч человек и отработать в местной школе не менее 5 лет. В этом году по итогам конкурсного отбора финансовую поддержку получат 19 учителей.
Участникам программы необходимо выполнить несколько условий. Сначала следует зарегистрироваться на официальном портале программы. Затем нужно подготовить пакет документов в соответствии с требованиями, указанными в постановлении правительства Челябинской области. После этого заявка и копии документов направляются региональному оператору — Челябинскому институту развития образования.
Документы принимаются как лично, так и почтой.