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На Южном Урале 19 земских учителей получат по миллиону рублей

В Челябинской области продолжается прием документов для участия в федеральной программе «Земский учитель». Подать заявку можно до 15 апреля.

Источник: Freepik

Как сообщили в региональном минобре, программа предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей педагогам, готовым переехать в сельские населенные пункты, рабочие поселки, ПГТ или города с населением до 50 тысяч человек и отработать в местной школе не менее 5 лет. В этом году по итогам конкурсного отбора финансовую поддержку получат 19 учителей.

Участникам программы необходимо выполнить несколько условий. Сначала следует зарегистрироваться на официальном портале программы. Затем нужно подготовить пакет документов в соответствии с требованиями, указанными в постановлении правительства Челябинской области. После этого заявка и копии документов направляются региональному оператору — Челябинскому институту развития образования.

Документы принимаются как лично, так и почтой.