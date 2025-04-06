Times of Israel: Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам

По информации издания, в ходе допроса представители парламента Великобритании заявили, что прибыли в Израиль из города Лутон в составе официальной делегации и намеревались задокументировать действия израильских сил безопасности. Однако израильская сторона сочла их цели провокационными и направленными на распространение предвзятого отношения к действиям армии.