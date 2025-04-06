Times of Israel: Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам

Израильские власти отказали во въезде двум британским парламентариям, сославшись на их предполагаемое намерение распространять «антиизраильскую риторику». Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Управление народонаселения и миграции страны. Речь идет о депутатах от Лейбористской партии Абтисам Мохамед и Юане Янге.
По информации издания, в ходе допроса представители парламента Великобритании заявили, что прибыли в Израиль из города Лутон в составе официальной делегации и намеревались задокументировать действия израильских сил безопасности. Однако израильская сторона сочла их цели провокационными и направленными на распространение предвзятого отношения к действиям армии.
При этом ни одно из израильских государственных учреждений не подтвердило факт прибытия упомянутой делегации.
Ранее сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт, несмотря на ордер МУС на его арест.