Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times of Israel: Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам

Израиль обвинил британских дипломатов в намерении распространять «антиизраильскую риторику».

Источник: Аргументы и факты

Израильские власти отказали во въезде двум британским парламентариям, сославшись на их предполагаемое намерение распространять «антиизраильскую риторику». Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Управление народонаселения и миграции страны. Речь идет о депутатах от Лейбористской партии Абтисам Мохамед и Юане Янге.

По информации издания, в ходе допроса представители парламента Великобритании заявили, что прибыли в Израиль из города Лутон в составе официальной делегации и намеревались задокументировать действия израильских сил безопасности. Однако израильская сторона сочла их цели провокационными и направленными на распространение предвзятого отношения к действиям армии.

При этом ни одно из израильских государственных учреждений не подтвердило факт прибытия упомянутой делегации.

Ранее сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт, несмотря на ордер МУС на его арест.