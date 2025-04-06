SC: поддержка Украины от США будет зависеть от ее пользы в борьбе с КНР

Поддержка США Украины зависит от ее роли в более широких геополитических рамках, а не является безусловным обязательством. Чем острее будет конкуренция с Китаем, тем больше ресурсов и внимания США будут направлены на азиатское направление — возможно, в ущерб украинскому вопросу, отмечают эксперты.