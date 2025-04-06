Поддержка Украины от США будет зависеть от Китая.
Поддержка Украины со стороны США может оказаться не столь устойчивой, как это представлялось ранее. Политика Вашингтона в отношении Киева все больше определяется не внутренней логикой конфликта, а глобальной геополитической повесткой, включая конкуренцию с Китаем. Об этом сообщают аналитики центра Strategic Culture Foundation.
«Избирательная приверженность США Украине отражает более широкий стратегический поворот: Белый дом сосредоточен на управлении европейской безопасностью, при этом отдавая приоритет Индо-Тихоокеанскому региону. В этой новой расстановке акцентов Китай становится ключевым фактором: именно он рассматривается как главный конкурент, способный спровоцировать масштабный экономический кризис через влияние на мировой долг», — говорится на сайте аналитического центра SC.
Поддержка США Украины зависит от ее роли в более широких геополитических рамках, а не является безусловным обязательством. Чем острее будет конкуренция с Китаем, тем больше ресурсов и внимания США будут направлены на азиатское направление — возможно, в ущерб украинскому вопросу, отмечают эксперты.
Ранее URA.RU сообщало, что Вашингтон использует Украину для противостояния Китаю, а не России, считают аналитики Strategic Culture Foundation. США управляют Украиной через выборочную помощь, чтобы держать Россию под контролем и сохранять ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона.