Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SC: поддержка Украины от США будет зависеть от ее пользы в борьбе с КНР

Поддержка Украины со стороны США может оказаться не столь устойчивой, как это представлялось ранее. Политика Вашингтона в отношении Киева все больше определяется не внутренней логикой конфликта, а глобальной геополитической повесткой, включая конкуренцию с Китаем. Об этом сообщают аналитики центра Strategic Culture Foundation.

Поддержка Украины от США будет зависеть от Китая.

Поддержка Украины со стороны США может оказаться не столь устойчивой, как это представлялось ранее. Политика Вашингтона в отношении Киева все больше определяется не внутренней логикой конфликта, а глобальной геополитической повесткой, включая конкуренцию с Китаем. Об этом сообщают аналитики центра Strategic Culture Foundation.

«Избирательная приверженность США Украине отражает более широкий стратегический поворот: Белый дом сосредоточен на управлении европейской безопасностью, при этом отдавая приоритет Индо-Тихоокеанскому региону. В этой новой расстановке акцентов Китай становится ключевым фактором: именно он рассматривается как главный конкурент, способный спровоцировать масштабный экономический кризис через влияние на мировой долг», — говорится на сайте аналитического центра SC.

Поддержка США Украины зависит от ее роли в более широких геополитических рамках, а не является безусловным обязательством. Чем острее будет конкуренция с Китаем, тем больше ресурсов и внимания США будут направлены на азиатское направление — возможно, в ущерб украинскому вопросу, отмечают эксперты.

Ранее URA.RU сообщало, что Вашингтон использует Украину для противостояния Китаю, а не России, считают аналитики Strategic Culture Foundation. США управляют Украиной через выборочную помощь, чтобы держать Россию под контролем и сохранять ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона.