Guardian: украинцы боятся депортации из США из-за Трампа

Один из таких молодых людей, 20-летний Даниил, рассказал, что подал заявку на временный защитный статус (TPS) ещё в марте, однако до сих пор не получил ответа. Он отметил, что не хочет оставаться в США нелегально, и ему страшно от перспективы вернуться на Украину.