Guardian: украинцы боятся депортации из США из-за Трампа

Последние действия администрации бывшего президента США Дональда Трампа вызвали тревогу среди сотен тысяч молодых украинцев, нашедших временное убежище в стране. Как пишет британская газета The Guardian, ужесточение иммиграционной политики лишило многих из них ощущения безопасности и уверенности в будущем.
Один из таких молодых людей, 20-летний Даниил, рассказал, что подал заявку на временный защитный статус (TPS) ещё в марте, однако до сих пор не получил ответа. Он отметил, что не хочет оставаться в США нелегально, и ему страшно от перспективы вернуться на Украину.
По словам исполнительного директора Целевой группы по иммиграции на Украину Энн Смит, риски быть депортированными или помещенными под стражу для таких заявителей велики.
Ранее в Вашингтоне прошел митинг, на который собрались несколько тысяч человек, протестующих против политики администрации президента США Дональда Трампа. Акции протеста охватили более тысячи американских городов.