Член парламента Ирана Надери призвал пересмотреть членство Тегерана в ДНЯО

Членство Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нуждается в пересмотре, поскольку сдерживающий потенциал страны может быть ослаблен, если республике не предоставят каких-либо реальных гарантий, заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери.
Его заявление было сделано на фоне активизации контактов Тегерана и Вашингтона по поводу обсуждения ядерного досье Ирана. Надери подчеркнул, что «ДНЯО не смог гарантировать безопасность» исламской республики.
Он уточнил, что Тегеран ожидал, что соглашение поможет стране заручиться международной поддержкой «перед лицом внешних угроз». Парламентарий отметил, что против Ирана были введены жесткие санкции, несмотря на выполнение им обязательств по договору.
Кроме того, как указал депутат, США и их союзники обсуждали военный вариант решения разногласий с Ираном. Надери также обратил внимание, что Израиль, «обладающий ядерным оружием без каких-либо ограничений», не является членом ДНЯО.
Парламентарий назвал такую ситуацию неравенством, ставящим Иран в стратегически слабую позицию.
Напомним, 2 апреля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что в случае провала переговоров по ядерной программе война с Ираном будет «практически неизбежной». Министр добавил, что для заключения соответствующего соглашения осталось мало времени.